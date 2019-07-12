Заснул за рулем: На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП
Рано утром на трассе «Таврида» в Белогорском районе произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое получили травмы.
Сообщается, что водитель грузовика «Хюндай», груженый сельскозпродукцией , заснул за руслем и выехал на встречную полосу движения.
Там он столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит».
- В результате ДТП погиб 1 пассажир автомобиля «Форд», еще три человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе водитель грузового автомобиля «Хюндай» и два человека в автомобиле «Форд», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и «скорой» помощи. Пострадавших отвезли в больницу.
По факту аварии проводится проверка. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU