2019-07-12T10:17:41+03:00
Происшествия

Заснул за рулем: На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП

Грузовик с персиками врезался в микроавтобус
Александра КОРШУНОВА
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Один из автомобилей выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба МЧС РКОдин из автомобилей выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Рано утром на трассе «Таврида» в Белогорском районе произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое получили травмы.

Сообщается, что водитель грузовика «Хюндай», груженый сельскозпродукцией , заснул за руслем и выехал на встречную полосу движения.

Там он столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит».

- В результате ДТП погиб 1 пассажир автомобиля «Форд», еще три человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе водитель грузового автомобиля «Хюндай» и два человека в автомобиле «Форд», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и «скорой» помощи. Пострадавших отвезли в больницу.

По факту аварии проводится проверка. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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