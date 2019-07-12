Застрелили и закопали: В Бахчисарайском районе нашли тело убитого бизнесмена
В Бахчисарайском районе в селе Ароматное нашли тело пропавшего бизнесмена. Родные рассказали, что они поговорили с ним по телефону, а после тот собрался и уехал в Симферополь.
Но уже через полчаса он перестал выходить на связь.
Оказалось, что Фахри Мустафаев уже был ранее судим. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к трем годам тюрьмы с отбыванием наказания условно за подделку диплома.
Именно он должен был ему помочь получить грант при организации крестьянского хозяйства.
- В роковой день Мустафаеву позвонил знакомый, который задолжал предпринимателю два миллиона рублей, - пишет «Крымская газета».
И пригласил его на встречу.
А вместо долга предложил взять эксклюзивное ружье, которые закопал в селе Ароматное.
Из него он и выстрелили в кредитора, после закопал. На машине убитого он уехал в Севастополь.
Сообщается, что подозреваемого уже задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU