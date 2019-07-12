Застрелили и закопали: В Бахчисарайском районе нашли тело убитого бизнесмена

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-12T13:59:09+03:00

По предварительным данным, подозреваемого уже задержали Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Он уже был ранее судим

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В Бахчисарайском районе в селе Ароматное нашли тело пропавшего бизнесмена. Родные рассказали, что они поговорили с ним по телефону, а после тот собрался и уехал в Симферополь.

Но уже через полчаса он перестал выходить на связь.

Оказалось, что Фахри Мустафаев уже был ранее судим. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к трем годам тюрьмы с отбыванием наказания условно за подделку диплома.

Именно он должен был ему помочь получить грант при организации крестьянского хозяйства.

- В роковой день Мустафаеву позвонил знакомый, который задолжал предпринимателю два миллиона рублей, - пишет «Крымская газета».

И пригласил его на встречу.

А вместо долга предложил взять эксклюзивное ружье, которые закопал в селе Ароматное.

Из него он и выстрелили в кредитора, после закопал. На машине убитого он уехал в Севастополь.

Сообщается, что подозреваемого уже задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU