2019-07-12T14:34:41+03:00
Политика

Около 500 бутылок коллекционных вин «Массандры» продали за бесценок при Украине

Это происходило с 2004 года
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас ситуация изменилась и предприятие выработало специальную методику по их продажеСейчас ситуация изменилась и предприятие выработало специальную методику по их продажеФото: Марина СИЗОВА
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В украинский период, с 2005 по 2014 годы, за бесценок продали около 500 тысяч бутылок коллекционных вин «Массандры».

Как рассказала гендиректор предприятия Янина Павленко, они очень долго подходили к вопросу о том, как реализовывать именно коллекционные вина.

Винзавод даже выработал свою методику.

- Главным критерием для выставления на продажу коллекционного вина является мнение экспертов. Его они высказывают в ходе Егоровской дегустации, - отметил Павленко.

Возраст представленных вин составляет от 5 до 75 лет. После специалисты отбирают лучше партии, чтобы продлить им жизнь, пишет Крымское информационное агентство.

Также Павленко отметила, что на винзаводе хранится больше одного миллиона коллекционных вин.

В этом году на дегустацию приехали представители знаменитых винодельческих предприятий со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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