Около 500 бутылок коллекционных вин «Массандры» продали за бесценок при Украине
В украинский период, с 2005 по 2014 годы, за бесценок продали около 500 тысяч бутылок коллекционных вин «Массандры».
Как рассказала гендиректор предприятия Янина Павленко, они очень долго подходили к вопросу о том, как реализовывать именно коллекционные вина.
Винзавод даже выработал свою методику.
- Главным критерием для выставления на продажу коллекционного вина является мнение экспертов. Его они высказывают в ходе Егоровской дегустации, - отметил Павленко.
Возраст представленных вин составляет от 5 до 75 лет. После специалисты отбирают лучше партии, чтобы продлить им жизнь, пишет Крымское информационное агентство.
Также Павленко отметила, что на винзаводе хранится больше одного миллиона коллекционных вин.
В этом году на дегустацию приехали представители знаменитых винодельческих предприятий со всей России.
ИСТОЧНИК KP.RU