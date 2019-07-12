Около 500 бутылок коллекционных вин «Массандры» продали за бесценок при Украине

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-12T14:34:41+03:00

Сейчас ситуация изменилась и предприятие выработало специальную методику по их продаже Фото: Марина СИЗОВА

Это происходило с 2004 года

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В украинский период, с 2005 по 2014 годы, за бесценок продали около 500 тысяч бутылок коллекционных вин «Массандры».

Как рассказала гендиректор предприятия Янина Павленко, они очень долго подходили к вопросу о том, как реализовывать именно коллекционные вина.

Винзавод даже выработал свою методику.

- Главным критерием для выставления на продажу коллекционного вина является мнение экспертов. Его они высказывают в ходе Егоровской дегустации, - отметил Павленко.

Возраст представленных вин составляет от 5 до 75 лет. После специалисты отбирают лучше партии, чтобы продлить им жизнь, пишет Крымское информационное агентство.

Также Павленко отметила, что на винзаводе хранится больше одного миллиона коллекционных вин.

В этом году на дегустацию приехали представители знаменитых винодельческих предприятий со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU