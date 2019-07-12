2019-07-12T15:35:52+03:00
Общество

Денег нет: Севастопольские предприниматели пока не могут получить компенсацию за покупку онлайн-касс

Эта сумма должна вычитываться из налогов
Александра КОРШУНОВА
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Для этого должны внести поправку к бюджету. Фото: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского краяДля этого должны внести поправку к бюджету. Фото: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края
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В России с 1 июля стало обязательным применение контрольно-кассовой техники. Для того, чтобы облегчить предпринимателям их покупку, предусмотрена компенсация.

Эту сумму вычитают из налогов, которые они платят.

Но в Севастополе пока с этим наблюдается проблема. Депутаты говорят, что вопрос о выделении средств пока решается.

Это очень волнует местных предпринимателей, ведь многие из них думали, что вопрос уже давно решен.

Для них было неожиданностью, когда они узнали, что - нет.

- Вопрос стоит остро, и затягивать с его решением не следует. Если, конечно, правительство Севастополя заинтересовано в сохранении рабочих мест, - подчеркнул депутат Вячеслав Аксенов, пишет ForPost.

Поправки к бюджету планируют принять в конце месяца. Предложения по их подготовке ко второму чтению можно внести до 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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