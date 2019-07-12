Денег нет: Севастопольские предприниматели пока не могут получить компенсацию за покупку онлайн-касс
В России с 1 июля стало обязательным применение контрольно-кассовой техники. Для того, чтобы облегчить предпринимателям их покупку, предусмотрена компенсация.
Эту сумму вычитают из налогов, которые они платят.
Но в Севастополе пока с этим наблюдается проблема. Депутаты говорят, что вопрос о выделении средств пока решается.
Это очень волнует местных предпринимателей, ведь многие из них думали, что вопрос уже давно решен.
Для них было неожиданностью, когда они узнали, что - нет.
- Вопрос стоит остро, и затягивать с его решением не следует. Если, конечно, правительство Севастополя заинтересовано в сохранении рабочих мест, - подчеркнул депутат Вячеслав Аксенов, пишет ForPost.
Поправки к бюджету планируют принять в конце месяца. Предложения по их подготовке ко второму чтению можно внести до 16 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU