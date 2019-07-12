Следком установил личность мужчины, которого подозревают в убийстве крымского бизнесмена

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-12T16:08:03+03:00

Он выстрелили в него из ружья Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

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Следствие установило личность подозреваемого в убийстве бизнесмена. Как сообщалось ранее, мужчину нашли мертвым в Бахчисарайском районе.

Так, в следственный орган 11 июля поступило сообщение о том, что рядом с водоемом нашли тело местного жителя, который до этого числился без вести.

- По предварительной информации, причиной смерти стало огнестрельное ранение (дробь), - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 37-летний житель Бахчисарайского района. Он рассказал, что между ним и погибшим произошел конфликт из-за, якобы, имевшегося долга.

Его тело после убийства он спрятал тело в яме и закидал камнями. А машину погибшего попросил своего приятеля отогнать в другой город.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU