2019-07-12T16:08:03+03:00
Происшествия

Следком установил личность мужчины, которого подозревают в убийстве крымского бизнесмена

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Александра КОРШУНОВА
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Он выстрелили в него из ружьяОн выстрелили в него из ружьяФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Следствие установило личность подозреваемого в убийстве бизнесмена. Как сообщалось ранее, мужчину нашли мертвым в Бахчисарайском районе.

Так, в следственный орган 11 июля поступило сообщение о том, что рядом с водоемом нашли тело местного жителя, который до этого числился без вести.

- По предварительной информации, причиной смерти стало огнестрельное ранение (дробь), - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 37-летний житель Бахчисарайского района. Он рассказал, что между ним и погибшим произошел конфликт из-за, якобы, имевшегося долга.

Его тело после убийства он спрятал тело в яме и закидал камнями. А машину погибшего попросил своего приятеля отогнать в другой город.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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