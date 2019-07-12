2019-07-12T16:36:43+03:00
Происшествия

«Главаря» преступной группы в Севастополе приговорили к тюремному сроку за вымогательство денег

Они «выбивали» из местного жителя 300 тысяч рублей
Александра КОРШУНОВА
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Всю ночь преступники возили потерпевшего по городу и угрожали ему расправой.Всю ночь преступники возили потерпевшего по городу и угрожали ему расправой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Севастополе осудили группу сообщников за незаконное лишение свободы человека и вымогательство денег.

Суд установил, что в мае прошлого года трое друзей решили забрать «долг» перед ними у одного из знакомых.

Под предлогом срочного разговора выманили мужчину из дома. И, угрожая пистолетом, посадили его в машину.

Они всю ночь возили его по городу, угрожали расправой, избивали и требовали передать им 300 тысяч рублей.

Преступники поняли, что у мужчины нет такой суммы. Поэтому и заставили написать долговые расписки, по которым каждому из них он должен 100 тысяч рублей.

Следователям удалось установить личность подозреваемых.

- Ими оказались местные жители в возрасте от 23 до 33 лет, безработные, двое из которых были ранее судимы за хранение наркотиков. В ходе обыска у одного из задержанных на территории дома в гараже сотрудники полиции обнаружили фрагмент тротиловой шашки, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по г. Севастополю

По итогу «главаря» преступной группы приговорили к 4-м года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Остальным участникам назначили по 3 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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