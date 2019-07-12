2019-07-12T23:09:32+03:00
Происшествия

Микрорайон в Симферополе утонул после дождя

На дороге застряли несколько машин [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Валерий Ковалев / Автопартнер Крым / ВКонтактеФото: Валерий Ковалев / Автопартнер Крым / ВКонтакте
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Микрорайон Фонтаны в Симферополе вечером 12 июля превратился в крымскую Венецию из-за прошедшего в городе ливня.

12.07.2019. Микрорайон Фонтаны в Симферополе утонул.Видео: Дмитрий Примаченко / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Правда, если в Венеции гондольеры катают туристов по живописным каналам, то в Симферополе раздраженные автомобилисты пытаются проехать улицу, залитую грязной жижей, и не заглохнуть.

- Буль-буль, карасики! - горько шутят интернет-пользователи.

- Много «утопленников». И что самое удивительное, несмотря на такое море-океан и испорченные машины, многие вс равно лезут в плаванье, - пожурила самонадеянных водителей жительница Симферополя Наталья.

12.07.2019. Микрорайон Фонтаны в Симферополе: Утонул автомобиль.Видео: Наталья Александровна / Автопартнер Крым / ВКонтакте

- Море там было всегда, постоянно, - сетуют местные. - Но чиновникам до этого дела нет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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