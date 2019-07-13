2019-07-13T11:15:17+03:00
Происшествия

В Кировском районе столкнулись ВАЗ и мотоцикл

Водитель мопеда отказался от госпитализации
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В Кировском районе Крыма 12 июля произошло ДТП с участием «ВАЗ 2115» и мотоцикла, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сообщение об аварии поступило в 18.52. В село Приветное прибыло два человека и одна единица техники, а также сотрудники скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности на месте ДТП. Водитель мопеда от госпитализации отказался, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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