В Кировском районе столкнулись ВАЗ и мотоцикл

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-13T11:15:17+03:00

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В Кировском районе Крыма 12 июля произошло ДТП с участием «ВАЗ 2115» и мотоцикла, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сообщение об аварии поступило в 18.52. В село Приветное прибыло два человека и одна единица техники, а также сотрудники скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности на месте ДТП. Водитель мопеда от госпитализации отказался, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU