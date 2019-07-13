2019-07-13T13:49:37+03:00
Общество

В Крыму еще один пляж залило фекалиями

Ассенизатор слил нечистоты в обводной канал на Аршинцевской косе
Надежда ДАЦЮК
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Правоохранительные органы начали проверкуПравоохранительные органы начали проверкуФото: Архив "КП"
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В обводном канале на Аршинцевской косе в Керчи неизвестные слили зловонную массу из ассенизатора. Об этом инциденте сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- Оперативно в администрации города была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева, – сообщил Бороздин.

По его словам, правоохранительные органы начали проводить проверку по данному факту. Выясняется, кто сливал в лиман эту массу.

Также глава администрации порекомендовал жителям и гостям города временно воздержаться от купания.

Напомним, 3 июля выброс ливневой канализации зафиксировали на одном из пляжей Коктебеля. Были взяты пробы воды, администрация Феодосии инициировала проверку по этому факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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