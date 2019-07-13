В Крыму еще один пляж залило фекалиями

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-13T13:49:37+03:00

Ассенизатор слил нечистоты в обводной канал на Аршинцевской косе

Изменить размер текста: A A

В обводном канале на Аршинцевской косе в Керчи неизвестные слили зловонную массу из ассенизатора. Об этом инциденте сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- Оперативно в администрации города была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева, – сообщил Бороздин.

По его словам, правоохранительные органы начали проводить проверку по данному факту. Выясняется, кто сливал в лиман эту массу.

Также глава администрации порекомендовал жителям и гостям города временно воздержаться от купания.

Напомним, 3 июля выброс ливневой канализации зафиксировали на одном из пляжей Коктебеля. Были взяты пробы воды, администрация Феодосии инициировала проверку по этому факту.

ИСТОЧНИК KP.RU