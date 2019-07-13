2019-07-13T14:48:09+03:00
Общество

В Минкурортов Крыма рассказали, на что обычно жалуются туристы

С начала года на горячую линию министерства позвонил 571 человек
Надежда ДАЦЮК
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Чаще всего отдыхающие спрашивают о доступности пляжей и условиях посещения достопримечательностейЧаще всего отдыхающие спрашивают о доступности пляжей и условиях посещения достопримечательностейФото: "КП" Архив
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Туристы, отдыхающие в Крыму, в основном жалуются на ненадлежащее санитарное состояние пляжей и набережных, на культуру и этику обслуживания. Кроме того, среди жалоб есть несоответствие размешению и отказ от брони, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Помимо этого, отдыхающие оставляют жалобы на незаконные действия фотографов с животными, шум в местах отдыха и ведении строительных работ.

С начала года на горячую линию министерства позвонил 571 человек, 41 из них оставил жалобы на отдых.

В ведомстве отметили, что в основном вопросы гостей Крыма касаются условия посещения достопримечательностей, музеев и заповедников. Также туристы спрашивают о работе средств размещения, доступности пляжей, времени проведения событийных мероприятий, поступали вопросы и о транспортном обслуживании, работе мобильной связи и банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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