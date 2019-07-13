В Минкурортов Крыма рассказали, на что обычно жалуются туристы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-13T14:48:09+03:00

Чаще всего отдыхающие спрашивают о доступности пляжей и условиях посещения достопримечательностей Фото: "КП" Архив

С начала года на горячую линию министерства позвонил 571 человек

Изменить размер текста: A A

Туристы, отдыхающие в Крыму, в основном жалуются на ненадлежащее санитарное состояние пляжей и набережных, на культуру и этику обслуживания. Кроме того, среди жалоб есть несоответствие размешению и отказ от брони, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Помимо этого, отдыхающие оставляют жалобы на незаконные действия фотографов с животными, шум в местах отдыха и ведении строительных работ.

С начала года на горячую линию министерства позвонил 571 человек, 41 из них оставил жалобы на отдых.

В ведомстве отметили, что в основном вопросы гостей Крыма касаются условия посещения достопримечательностей, музеев и заповедников. Также туристы спрашивают о работе средств размещения, доступности пляжей, времени проведения событийных мероприятий, поступали вопросы и о транспортном обслуживании, работе мобильной связи и банков.

ИСТОЧНИК KP.RU