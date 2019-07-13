В Минкурортов Крыма рассказали, на что обычно жалуются туристы
Туристы, отдыхающие в Крыму, в основном жалуются на ненадлежащее санитарное состояние пляжей и набережных, на культуру и этику обслуживания. Кроме того, среди жалоб есть несоответствие размешению и отказ от брони, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.
Помимо этого, отдыхающие оставляют жалобы на незаконные действия фотографов с животными, шум в местах отдыха и ведении строительных работ.
С начала года на горячую линию министерства позвонил 571 человек, 41 из них оставил жалобы на отдых.
В ведомстве отметили, что в основном вопросы гостей Крыма касаются условия посещения достопримечательностей, музеев и заповедников. Также туристы спрашивают о работе средств размещения, доступности пляжей, времени проведения событийных мероприятий, поступали вопросы и о транспортном обслуживании, работе мобильной связи и банков.
ИСТОЧНИК KP.RU