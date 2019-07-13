В Крыму выявлено 11 человек, которые заразились болезнью Лайма от укусов клещей
При этом случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрированы
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В Крыму по состоянию на 4 июля 11 человек заразились болезнью Лайма после укусов клещей.
Как сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрированы.
По данным ведомства, в медучреждения полуострова за помощью после присасывания клещей в этом году обратилось на 30 человек меньше, чем в 2018-м.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что большинство населения пострадали от укусов клещей при посещении парков и скверов, а также на территориях административных образований Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU