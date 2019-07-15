2019-07-15T05:31:50+03:00
Общество

Погода в Крыму на 15 июля: дождь и тепло до +27

На полуострове возможны грозы
Галина КОВАЛЕНКО
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Вода в Черном море прогрелась до +22Вода в Черном море прогрелась до +22Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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15 июля, понедельник, на Крымском полуострове, как сообщают синоптики, будет сырым и с грозами. Ветер тоже покажет свою силу и мощь.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром, днем дождь. Ветер днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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