Погода в Крыму на 15 июля: дождь и тепло до +27
15 июля, понедельник, на Крымском полуострове, как сообщают синоптики, будет сырым и с грозами. Ветер тоже покажет свою силу и мощь.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром, днем дождь. Ветер днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
ИСТОЧНИК KP.RU