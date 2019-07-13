2019-07-13T17:17:51+03:00
Происшествия

В Симферополе авто врезалось в магазин

Полиция проводит проверку
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МВД по КрымуФото: пресс-служба МВД по Крыму
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В Симферополе 13 июля около 2.30 ночи легковой автомобиль отбросило на здание продуктового магазина. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда-3», двигаясь с превышением допустимой скорости по бульвару Ленина в сторону ул. Гагарина, на повороте не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и наехал на препятствие, - сообщили в МВД.

ЧП случилось во время дождя, автомобиль отбросило на здание магазина на остановочном комплексе «Железнодорожный вокзал».

20-летний водитель получил перелом костей таза и ног и травму живота, а 19-летняя девушка - открытую черепно-мозговую травму. Известно, что у парня не было водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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