В Симферополе авто врезалось в магазин
В Симферополе 13 июля около 2.30 ночи легковой автомобиль отбросило на здание продуктового магазина. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
- По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда-3», двигаясь с превышением допустимой скорости по бульвару Ленина в сторону ул. Гагарина, на повороте не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и наехал на препятствие, - сообщили в МВД.
ЧП случилось во время дождя, автомобиль отбросило на здание магазина на остановочном комплексе «Железнодорожный вокзал».
20-летний водитель получил перелом костей таза и ног и травму живота, а 19-летняя девушка - открытую черепно-мозговую травму. Известно, что у парня не было водительского удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU