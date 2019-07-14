Погода в Крыму на 14 июля: до +28 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-14T09:07:04+03:00

Будет дуть юго-восточный ветер до 15 метров в секунду

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В Крыму 14 июля будет до +28 градусов, небо скроется за тучами, а днем пройдет небольшой дождь. Будет дуть юго-восточный ветер до 15 метров в секунду.

В Симферополе в воскресенье будет до +28 градусов. Днем осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер до 15 метров в секунду.

В Севастополе 14 июля переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +27 градусов. Будет дуть южный ветер до 12 метров в секунду.

На ЮБК сегодня переменная облачность. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров покажут до +26 градусов.

В Керчи воскресенье будет дождливым, днем подует юго-восточный ветер до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU