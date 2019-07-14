2019-07-14T13:54:17+03:00
Общество

В Крыму на десяти пляжах запретили купание

Микробиологические показатели проб воды не соответствуют норме
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Семь пляжей Алушты признали непригодными для купанияСемь пляжей Алушты признали непригодными для купанияФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Изменить размер текста:

После взятия проб воды на крымских и севастопольских пляжах в региональном управлении Роспотребнадзора ограничили купание на десяти из них.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 5 по 12 июля было исследовано 255 проб на микробиологические показатели, 432 пробы анализировали на санитарно-химические показатели, а 80 проб - на паразитологические.

- По результатам исследований 16 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (Севастополь, Алушта, Симферопольский и Бахчисарайский районы), - сообщили в пресс-службе.

Так, купаться не рекомендуется на пляже в селе Угловое, севастопольских пляжах "Мраморный" и "Городской", а также в семи прибрежных зонах Алушты.

Специалисты Роспотребнадзора взяли повторные пробы воды у берегов Алушты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировском районе ВАЗ врезался в микроавтобус
В Крыму отдохнуло около 3 миллионов человек
Погода в Крыму на 14 июля: до +28 градусов и дождь
В Симферополе авто врезалось в магазин
В Крыму выявлено 11 человек, которые заразились болезнью Лайма от укусов клещей
В Минкурортов Крыма рассказали, на что обычно жалуются туристы
В Крыму еще один пляж залило фекалиями
В Кировском районе столкнулись ВАЗ и мотоцикл
Погода в Крыму на 13 июля: до +27 градусов и дождь
Микрорайон в Симферополе утонул после дождя
Севастопольца будут судить за то, что забил отца до смерти
В Алуште осудили лидера религиозной организации "Хак Йол"
«Главаря» преступной группы в Севастополе приговорили к тюремному сроку за вымогательство денег
Следком установил личность мужчины, которого подозревают в убийстве крымского бизнесмена
Денег нет: Севастопольские предприниматели пока не могут получить компенсацию за покупку онлайн-касс
Около 500 бутылок коллекционных вин «Массандры» продали за бесценок при Украине
Застрелили и закопали: В Бахчисарайском районе нашли тело убитого бизнесмена
Организаторам фиктивных фирм в Крыму грозит тюремный срок