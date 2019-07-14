В Крыму на десяти пляжах запретили купание

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-14T13:54:17+03:00

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После взятия проб воды на крымских и севастопольских пляжах в региональном управлении Роспотребнадзора ограничили купание на десяти из них.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 5 по 12 июля было исследовано 255 проб на микробиологические показатели, 432 пробы анализировали на санитарно-химические показатели, а 80 проб - на паразитологические.

- По результатам исследований 16 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (Севастополь, Алушта, Симферопольский и Бахчисарайский районы), - сообщили в пресс-службе.

Так, купаться не рекомендуется на пляже в селе Угловое, севастопольских пляжах "Мраморный" и "Городской", а также в семи прибрежных зонах Алушты.

Специалисты Роспотребнадзора взяли повторные пробы воды у берегов Алушты.

ИСТОЧНИК KP.RU