На некоторых улицах Симферополя в понедельник не будет света

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-15T10:36:16+03:00

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В понедельник, 15 июля, некоторые улицы крымской столицы останутся без электричества. Об этом сообщается на официальном сайте "Крымэнерго." Кроме того, свет отключат в трех садовых товариществах Каменского массива.

- В связи с внеплановыми работами в график отключений на 15 июля по г. Симферополю внесены изменения, - сообщили в "Крымэнерго"

Также в предприятии напомнили, что во время внеплановых работ возможны отклонения от стандартного графика проведения работ. Обычно электричество отключают на период с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где в Симферополе отключат свет:

Плановые работы пройдут по следующим адресам:

просп. Кирова, 39-43а (нечет), ул. Набережная 60-летия СССР, 31.

Внеплановые работы будут выполнены на следующих улицах:

ул. Глинки, 30-58(чет), 23-49(нечет), ул. Острякова, 38-44(чет), 29-41(нечет); ул. Симеизская, 24-38(чет).

Каменский массив: СТ Консервщик, СТ Дорожник, СТ Снежинка

ИСТОЧНИК KP.RU