На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с грузовиком: Пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-15T10:42:45+03:00

Одного из водителей отвезли в больницу

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В районе поселка Приморский на трассе «Таврида» произошла авария с участием двух автомобилей. Там легковушка Lada столкнулась с грузовиком «МАЗ».

Для помощи пострадавшим в ДТП выехали спасатели, сотрудники «скорой» помощи и ГИБДД.

Авария произошла в районе поселка Приморский. Фото: пресс-служба МЧС РК

На месте сотрудники МЧС оказали помощь в транспортировке пострадавшего, водителя легковушки, к машине «скорой» помощи.

Его госпитализировали с травмами различной тяжести.

- По предварительной информации, трое пассажиров легкового автомобиля получили незначительные повреждения. Водитель грузового авто не пострадал, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Водителя легковушки госпитализировали с различными травмами. Фото: пресс-служба МЧС РК

Кроме того, на месте аварии провели необходимые противопожарные мероприятия и обеспечили свободное движение для другого транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU