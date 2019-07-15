На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с грузовиком: Пострадали четыре человека
В районе поселка Приморский на трассе «Таврида» произошла авария с участием двух автомобилей. Там легковушка Lada столкнулась с грузовиком «МАЗ».
Для помощи пострадавшим в ДТП выехали спасатели, сотрудники «скорой» помощи и ГИБДД.
Авария произошла в районе поселка Приморский. Фото: пресс-служба МЧС РК
На месте сотрудники МЧС оказали помощь в транспортировке пострадавшего, водителя легковушки, к машине «скорой» помощи.
Его госпитализировали с травмами различной тяжести.
- По предварительной информации, трое пассажиров легкового автомобиля получили незначительные повреждения. Водитель грузового авто не пострадал, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Водителя легковушки госпитализировали с различными травмами. Фото: пресс-служба МЧС РК
Кроме того, на месте аварии провели необходимые противопожарные мероприятия и обеспечили свободное движение для другого транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU