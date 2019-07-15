Крымские пограничники выявили находящихся в розыске 2 граждан Украины

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-15T11:32:37+03:00

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За одну неделю при въезде в Крым задержаны двое человек, которые находятся в федеральном и межгосударственном розыске.

- В пункте пропуска «Армянск» среди общего пассажиропотока выявлен 28-летний гражданин Украины, который находился в межгосударственном розыске, - сообщает пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по РК.

Оказалось, что мужчина осужден на территории Республики Молдова за управление машиной в нетрезвом виде. Молодой человек находился под подпиской о невыезде.

В этом же пункте пропуска, при проверке документов 34-летнего гражданина Украины пограничники выяснили, что он подозревается в убийстве, которое произошло на Крымском полуострове.

Мужчин задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Всего за первые полгода 2019 года в пунктах пропуска через госграницу выявлено 30 человек в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU