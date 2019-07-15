Крымские фермеры хотят собрать рекордный за пять лет урожай аквакультуры
В 2019 году в Крыму фермеры планируют получить рекордные за последние пять лет объемы продукции аквакультуры.
- В этом году показатели будут увеличены в 2 раза, - подчеркнул министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Также он добавил, что за последние годы рыбопромышленный комплекс набрал хорошие темпы развития.
- Вместе с работниками данной отрасли хотелось бы поздравить и тех людей, для которых рыбалка - это спорт, увлечение, либо просто образ жизни. Желаю нашим рыбакам больших уловов, трудовых побед, энергии и возможностей для развития рыбопромышленной сферы, - дополнил Рюмшин.
Напомним, День рыбака - профессиональный праздник традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Его происхождением послужило большое развитие рыболовли.
ИСТОЧНИК KP.RU