"Собрал порох на военном полигоне": У пенсионера из Севастополя нашли почти 4 кило взрывчатки

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-15T14:50:55+03:00

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У жителя Севастополя нашли целый пороховой склад. Как стало известно «Комсомольской правде - Крым» 56-летний мужчина хранил в своем гараже 3799,17 граммов взрывчатки.

Также при обыске обнаружили учебную пиротехнику: 5 патронов ИМ-82,107М – это звуковые имитаторы выстрела из 82-мм или 107-мм минометов и 2 взрывпакета-имитатора взрыва ручных гранат. Все это не предназначено для поражения целей, но шума может наделать очень много.

- Пожилой человек объяснил, что собрал порох в 2000 году в районе военного полигона, расположенного в бухте Казачьей города Севастополя, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» собственный источник.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела за кражу. По ч. 1, ст. 158 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Недавно в Севастополе обнаружили целую домашнюю лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств. "Химика" суд лишил свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU