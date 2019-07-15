"Собрал порох на военном полигоне": У пенсионера из Севастополя нашли почти 4 кило взрывчатки
У жителя Севастополя нашли целый пороховой склад. Как стало известно «Комсомольской правде - Крым» 56-летний мужчина хранил в своем гараже 3799,17 граммов взрывчатки.
Также при обыске обнаружили учебную пиротехнику: 5 патронов ИМ-82,107М – это звуковые имитаторы выстрела из 82-мм или 107-мм минометов и 2 взрывпакета-имитатора взрыва ручных гранат. Все это не предназначено для поражения целей, но шума может наделать очень много.
- Пожилой человек объяснил, что собрал порох в 2000 году в районе военного полигона, расположенного в бухте Казачьей города Севастополя, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» собственный источник.
В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела за кражу. По ч. 1, ст. 158 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Недавно в Севастополе обнаружили целую домашнюю лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств. "Химика" суд лишил свободы на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU