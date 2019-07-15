Ищут тайные подземелья: Добровольцы со всей России расчищают Керченскую крепость

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-15T18:39:28+03:00

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Волонтеры фонда "Археология" уже третий год подряд расчищают строения и подземелья крепости Керчь. Приходится проделывать довольно большую работу - в некоторых местах завалы достигают 1,5-2 метров.

- В данный момент волонтеры приступили к расчистке подземного хода ведущего из редюита за вторую линию обороны крепости. Это очень интересный участок, он полностью засыпан землей. В связи с этим стоит отметить, что крепость буквально вся испещрена подземельями, многие из которых ещё не исследованы, - рассказали в пресс-службе фонда.

На территории крепости до сих пор работают саперы. До 2003 года на территории форта действовали армейские склады, поэтому на данный момент для посетителей расчищаемый участок оборонительных сооружений недоступен - посетить его могут только волонтеры организации.

Волонтер экспедиции с одной из находок. Фото: пресс -служба фонда "Археология"

В дальнейшем на территории планируется обустроить музей, в котором каждый посетитель сможет почувствовать себя обитателем крепости.

ИСТОЧНИК KP.RU