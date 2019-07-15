Врио губернатора Севастополя займется оползнем на мысе Толстый

СЕГОДНЯ 19:17 2019-07-15T19:37:44+03:00

На мысе Толстом вниз сползли два гостиничных номера, сауна, бассейн и смотровая площадка с бассейном. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Севастопольский дачный массив на мысе Толстый, который на деле представляет из себя целый поселок мини-отелей, потихоньку сползает в море. Первый тревожный звонок прозвенел 30 июля прошлого года: с обрыва рухнуло двухэтажное здание, а еще один дом завис над пропастью.

Опасность новых обвалов стала одной из первых проблем, которую поднял новый руководитель города-героя.

Как сообщает ForPost, Михаил Развожаев на первом же аппаратном совещании попросил чиновников рассказать, как они решают этот вопрос.

И получил ответ, что оползень активизировался из-за активного строительства на непредусмотренных для этого участках, внесли свою лепту и ливневые воды.

В течении полугода, по словам и.о. вице-губернатор Владимира Татарчука, ситуацию держит на контроле межведомственная группа.

«Понятно, что земля крутится, и обвалы эти будут, остановить их практически невозможно... Спланированы деньги в размере 3,5 млн рублей, сейчас идут конкурсные процедуры, и будет обследоваться этот участок уже полностью научными организациями», - сказал он.

Михаил Развожаев решил заняться оползнем и другими злободневными вопросами, проводя встречи с членами правительства и главами департаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU