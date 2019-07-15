Соцсети всполошила фотоссесия врача-гинеколога во время операции

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-15T19:55:43+03:00

Снимки медик выложила на своей странице в Instagram

Изменить размер текста: A A

Врач из Севастополя устроила фотосессию прямо в операционном зале. Снимки, которые она разместила в инете, тут же разошлись по социальным сетям.

- Примечательно, что фотографиями поделилась сама медик в своем аккаунте в Instagram. Из ее слов можно понять, что снимал ее анестезиолог, сама женщина работает в Севастопольской городской больнице №9, - сообщает «Крымская газета».

Не совсем обычные фотографии вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.

- Она же себя фотографирует, а не пациента, - защищают одни.

- Операция идет полным ходом, даже кровь видно, а она лицом торгует для инсты! – возмущены до глубин души другие.

А в Симферополе из-за снимков в соцсети полиция даже затеяла проверку. Общественность возмутил молодой человек, который разместил на своей странице в Instagram фото убитого кота.

ИСТОЧНИК KP.RU