Соцсети всполошила фотоссесия врача-гинеколога во время операции
Врач из Севастополя устроила фотосессию прямо в операционном зале. Снимки, которые она разместила в инете, тут же разошлись по социальным сетям.
- Примечательно, что фотографиями поделилась сама медик в своем аккаунте в Instagram. Из ее слов можно понять, что снимал ее анестезиолог, сама женщина работает в Севастопольской городской больнице №9, - сообщает «Крымская газета».
Не совсем обычные фотографии вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.
- Она же себя фотографирует, а не пациента, - защищают одни.
- Операция идет полным ходом, даже кровь видно, а она лицом торгует для инсты! – возмущены до глубин души другие.
А в Симферополе из-за снимков в соцсети полиция даже затеяла проверку. Общественность возмутил молодой человек, который разместил на своей странице в Instagram фото убитого кота.
ИСТОЧНИК KP.RU