2019-07-15T19:55:43+03:00
Общество

Соцсети всполошила фотоссесия врача-гинеколога во время операции

Снимки медик выложила на своей странице в Instagram
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Врач из Севастополя устроила фотосессию прямо в операционном зале. Снимки, которые она разместила в инете, тут же разошлись по социальным сетям.

- Примечательно, что фотографиями поделилась сама медик в своем аккаунте в Instagram. Из ее слов можно понять, что снимал ее анестезиолог, сама женщина работает в Севастопольской городской больнице №9, - сообщает «Крымская газета».

Не совсем обычные фотографии вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.

- Она же себя фотографирует, а не пациента, - защищают одни.

- Операция идет полным ходом, даже кровь видно, а она лицом торгует для инсты! – возмущены до глубин души другие.

А в Симферополе из-за снимков в соцсети полиция даже затеяла проверку. Общественность возмутил молодой человек, который разместил на своей странице в Instagram фото убитого кота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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