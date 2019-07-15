В Крыму уволили главу Ленинского района

15 Июль 20:48 2019-07-15T21:36:50+03:00

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Глава администрации Ленинского района Светлана Иванова подала заявление об увольнении.

- Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Она написала заявление об отставке. Уверен, что правоохранительные и судебные органы разберутся в этом деле и вынесут справедливое решение, - такой пост глава РК разместил на своей странице в соцсети.

Сергей Аксенов пишет, что такие выводы он сделал после анализа документов по делу главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, которые были предоставлены Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым.

Теперь слово за депутатами – отставка Светланы Ивановой будет рассмотрена на сессией районного совета.

И.о. главы администрации района станет Екатерина Юровских – нынешний замглавы администрации.

На Крымском полуострове целый "кадропад", который затронул Республику Крым и город Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU