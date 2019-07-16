В Черноморском районе в песке застряла легковушка с двумя детьми
В Черноморском районе, недалеко от села Знаменское, в песке увяз легковой автомобиль марки Volkswagen. Уже было темно, а также в машине находились двое дейте, поэтому пострадавшим нужна была помощь спасателей.
На место выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.
Спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РК
С помощью лебедки спасатели вытащили машину из песка и эвакуировали к проезжей части.
- К счастью, никто из пассажиров не пострадал, и в медицинской помощи не нуждался, - добавил министр МЧС Сергей Шахов.
В свою очередь в чрезвычайном ведомстве просят автомобилистов рассчитывать возможность своих транспортных средств и соблюдать необходимые меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU