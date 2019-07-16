В Черноморском районе в песке застряла легковушка с двумя детьми

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-16T11:48:33+03:00

К ним на помощь выехали спасатели

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В Черноморском районе, недалеко от села Знаменское, в песке увяз легковой автомобиль марки Volkswagen. Уже было темно, а также в машине находились двое дейте, поэтому пострадавшим нужна была помощь спасателей.

На место выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РК

С помощью лебедки спасатели вытащили машину из песка и эвакуировали к проезжей части.

- К счастью, никто из пассажиров не пострадал, и в медицинской помощи не нуждался, - добавил министр МЧС Сергей Шахов.

В свою очередь в чрезвычайном ведомстве просят автомобилистов рассчитывать возможность своих транспортных средств и соблюдать необходимые меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU