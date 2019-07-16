Грузовики с трассы «Таврида» перенаправят на старую дорогу «Симферополь-Керчь»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-16T14:04:25+03:00

Это сделано для того, чтобы разгрузить федеральную дорогу Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Для того, чтобы разгрузить федеральную трассу «Таврида» большегрузы направят на старую трассу «Симферополь-Керчь». Как рассказал руководитель Службы автомобильных дорог Крыма Александр Нефедов, приказ о запрете их движения вступит в силу с 16 июля.

- Трасса «Симферополь-Керчь» в хорошем состоянии. Там провели ремонт, нанесли разметку, установили камеры фото- и видеофиксации, - дополнил Нефедов.

Как уточнили КП-Крым в пресс-службе Минтранса Крыма, уходить на старую дорогу грузовики будут в районе поселка Приморский. А возвращаться - на Белогорской развязке.

Эти меры касаются грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.

Напомним, в Крыму для автомобилистов придумали пути объезда на Евпаторию и Ялту. Теперь тем водителям, которые едут с востока, не нужно будет въезжать в Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU