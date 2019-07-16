Грузовики с трассы «Таврида» перенаправят на старую дорогу «Симферополь-Керчь»
Для того, чтобы разгрузить федеральную трассу «Таврида» большегрузы направят на старую трассу «Симферополь-Керчь». Как рассказал руководитель Службы автомобильных дорог Крыма Александр Нефедов, приказ о запрете их движения вступит в силу с 16 июля.
- Трасса «Симферополь-Керчь» в хорошем состоянии. Там провели ремонт, нанесли разметку, установили камеры фото- и видеофиксации, - дополнил Нефедов.
Как уточнили КП-Крым в пресс-службе Минтранса Крыма, уходить на старую дорогу грузовики будут в районе поселка Приморский. А возвращаться - на Белогорской развязке.
Эти меры касаются грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.
Напомним, в Крыму для автомобилистов придумали пути объезда на Евпаторию и Ялту. Теперь тем водителям, которые едут с востока, не нужно будет въезжать в Симферополь.
ИСТОЧНИК KP.RU