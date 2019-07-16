2019-07-16T14:13:08+03:00
Общество

Крымские музейщики готовы передать суду Амстердама все требуемые документы на скифское золото

В Нидерландах уже несколько лет рассматривается спор между Крымом и Украиной о принадлежности артефактов
Анастасия ЖУКОВА
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Эти серьги, найденные в Бахчисарайском районе, вывезли в Амстердам. Фото: Архив музеяЭти серьги, найденные в Бахчисарайском районе, вывезли в Амстердам. Фото: Архив музея
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Крымские музейщики готовы предоставить в Апелляционный суд Амстердама все документы о происхождении коллекции скифского золота.

Напомним, суд в очередной раз отложил вынесение окончательного решения по принадлежности ценных экспонатов, вывезенных в 2013 году из Крыма в Нидерланды на выставку. После Крымской весны права на артефакты предъявила Украина, иск рассматривают в суде. Апелляционный суд Амстердама приостановил дело на полгода и запросил дополнительные документы у сторон.

- Мы пока не получили список требуемых бумаг, но думаю, что суд хочет уточнить детали о происхождении экспонатов: где хранились и как попали в музей, - рассказал КП-Крым директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. - Вся документация у нас есть, мы готовы ее предоставить.

Директор музея также отметил, что подобный иск рассматривается в суде впервые в мире, новейшая история не знает подобных прецедентов. По мнению Андрея Мальгина, не стоит удивляться, что решение пока откладывается.

- Мы рады, что голландский суд так тщательно и скрупулезно подходит к изучению этого вопроса, - отметил ученый и выразил надежду, что в результате культурные ценности все же вернут на полуостров.

Напомним, всего из Крыма на выставку в Амстердам вывезли 1071 предмет из четырех музеев, Центральный музей Тавриды предоставил почти половину экспонатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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