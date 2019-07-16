Симферопольцы ставят под сомнение реальные сроки окончания работ на набережной реки Салгир
Местные жители в соцсетях продолжают бурно обсуждать реконструкцию набережной реки Салгир в Симферополе. И многие сомневаются, что работы удастся завершить в срок.
Но директор компании-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий заверил, что первый этап в сентябре.
- У нас действительно сжатые сроки. Плюс ко всему у нас возникает большое количество непредвиденных ситуаций. Например, вскрытие трех мостов на участке от главпочтамта до гостиницы Москва показало, что они находятся в аварийном состоянии. Проблемы в несущей части конструкции, - дополнил Анацкий, пишет "Крымская газета".
Теперь к работам нужно привлечь проектировщиков. Ведь в несущих балках коррозия арматуры составляет около 30 процентов.
Сейчас на объекте работают 136 человек и задействовано 40-45 единиц техники.
В ближайшее время на объекте будут трудиться уже 180 строителей.
ИСТОЧНИК KP.RU