Симферопольцы ставят под сомнение реальные сроки окончания работ на набережной реки Салгир

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-16T17:01:34+03:00

Работы на объекте начались в мае Фото: Александра КОРШУНОВА

Сейчас на объекте трудится почти 140 человек

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Местные жители в соцсетях продолжают бурно обсуждать реконструкцию набережной реки Салгир в Симферополе. И многие сомневаются, что работы удастся завершить в срок.

Но директор компании-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий заверил, что первый этап в сентябре.

- У нас действительно сжатые сроки. Плюс ко всему у нас возникает большое количество непредвиденных ситуаций. Например, вскрытие трех мостов на участке от главпочтамта до гостиницы Москва показало, что они находятся в аварийном состоянии. Проблемы в несущей части конструкции, - дополнил Анацкий, пишет "Крымская газета".

Теперь к работам нужно привлечь проектировщиков. Ведь в несущих балках коррозия арматуры составляет около 30 процентов.

Сейчас на объекте работают 136 человек и задействовано 40-45 единиц техники.

В ближайшее время на объекте будут трудиться уже 180 строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU