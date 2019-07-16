Крым получит еще 81,5 млрд на реализацию ФЦП

16 Июль 22:34 2019-07-16T22:53:07+03:00

Полуостров получит еще больше денег на развитие Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» увеличат. Соответствующее постановление утвердили в Правительстве Российской Федерации.

В частности, финансирование ФЦП теперь составит 959,2 млрд - на 81,5 млрд больше, чем было. Согласно документу, деньги направят на строительство газопроводов, канализационных коллекторов, железнодорожных линий, а также ряда социальных объектов в Севастополе.

ФЦП призвана вывести Крым на новый уровень - снять существующие инфраструктурные ограничения, которые мешают развитию экономики Крыма. В частности, на средства федерального бюджета модернизируют инженерную, транспортную инфраструктуру региона, строят новые социальные учреждения.

Именно за счет ФЦП финансируется строительство Крымского моста и трассы "Таврида" - главных транспортных артерий региона.

Кроме того, средства пошли на строительство двух новых ТЭС в Симферополе и Севастополе, которые дали полуострову избыток электроэнергии - чтобы в будущем запитывать предприятия.

Приняли федеральную целевую программу в августе 2014 года, и изначально она должна была завершиться в 2020 году, однако ее продлили еще на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU