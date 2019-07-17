Более 2 тысяч призывников начали службу на Черноморском флоте

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-17T12:02:53+03:00

Они будут служить как на кораблях так и в составе береговых частей

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На Черноморский флот прибыло пополнение из новобранцев весеннего призыва 2019 года. Новоиспеченные матросы Черноморского флота будут проходить службу на кораблях и в береговых частях.

- Новобранцы распределены в соединения и части флота с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Также в ведомстве отметили, что всего на службу прибыло около 2000 военнослужащих. В свою очередь, все призывники отслужившие положенное время были отправлены в запас.Некоторые из военнослужащих приняли решение остаться в рядах Черноморского флота и подписали контракт с Минобороны.

СПРАВКА КП

Общая численность военнослужащих Черноморского Флота России - около 25 тысяч человек. В это число входит как плавсостав, так и бойцы морской пехоты и матросы береговых служб флота. Береговые базы обеспечения флота расположены в Крыму, на кавказском побережье, а также в Сирии (г.Тартус).

ИСТОЧНИК KP.RU