2019-07-17T13:30:36+03:00
Общество

В Тихой бухте загорелся грузовой автомобиль

Для ликвидации пожара выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Причины возгорания будут выяснять эксперты. Фото: пресс-служба МЧС РКПричины возгорания будут выяснять эксперты. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Судаке в Тихой бухте загорелся грузовой автомобиль «Газель-Дуэт». Существовала угроза того, что огонь перебросится на те машины, которые находятся рядом.

На место выехали спасатели.

Они в течение 30 минут потушили огонь и приняли все противопожарные меры.

- К сожалению, пожар практически полностью уничтожил грузовик. А также частично повредил легковой автомобиль Hyundai HVX, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Пострадавших нет.

Причины возникновения огня установят эксперты.

В министерстве отметили, что в большинстве автомобильных отсеков существуют горячие смеси. И при определенных условиях они могут загореться.

Например, это - бензин, дизельное топливо, моторное масло или омывающая жидкости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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