В Тихой бухте загорелся грузовой автомобиль
В Судаке в Тихой бухте загорелся грузовой автомобиль «Газель-Дуэт». Существовала угроза того, что огонь перебросится на те машины, которые находятся рядом.
На место выехали спасатели.
Они в течение 30 минут потушили огонь и приняли все противопожарные меры.
- К сожалению, пожар практически полностью уничтожил грузовик. А также частично повредил легковой автомобиль Hyundai HVX, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Пострадавших нет.
Причины возникновения огня установят эксперты.
В министерстве отметили, что в большинстве автомобильных отсеков существуют горячие смеси. И при определенных условиях они могут загореться.
Например, это - бензин, дизельное топливо, моторное масло или омывающая жидкости.
ИСТОЧНИК KP.RU