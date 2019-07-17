Кинотеатр «Симферополь» пообещали восстановить в течение двух лет

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-17T14:32:04+03:00

Ее будут разрабатывать совместно с министерством культуры Фото: "КП" Архив

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В Симферополе до 1 августа подготовят предложения по Дому кино. Результаты предоставят главе республике Сергею Аксенову.

Как пояснила глава администрации Симферополя Наталья Маленко, программа его восстановления и реконструкции рассчитана не более чем на два года.

Ее будут разрабатывать совместно с министерством культуры.

- Мы не хотим на этом месте появления каких-то ресторанов, других заведений. Деньги инвесторов привлекаться не будут. Это будут региональные средства, либо федеральная целевая программа, - отметила Маленко.

СПРАВКА "КП"

Кинотеатр "Симферополь" построен в 1956 году по проекту советского архитектора Виктора Калмыкова. А после его доработал симферополец Борис Исаев. В кинотеатре два зала -"Розовый" и "Голубой" - по 400 мест каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU