Кинотеатр «Симферополь» пообещали восстановить в течение двух лет
В Симферополе до 1 августа подготовят предложения по Дому кино. Результаты предоставят главе республике Сергею Аксенову.
Как пояснила глава администрации Симферополя Наталья Маленко, программа его восстановления и реконструкции рассчитана не более чем на два года.
Ее будут разрабатывать совместно с министерством культуры.
- Мы не хотим на этом месте появления каких-то ресторанов, других заведений. Деньги инвесторов привлекаться не будут. Это будут региональные средства, либо федеральная целевая программа, - отметила Маленко.
СПРАВКА "КП"
Кинотеатр "Симферополь" построен в 1956 году по проекту советского архитектора Виктора Калмыкова. А после его доработал симферополец Борис Исаев. В кинотеатре два зала -"Розовый" и "Голубой" - по 400 мест каждый.
ИСТОЧНИК KP.RU