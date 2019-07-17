В ближайшие часы на Крым обрушатся сильные ливни, грозы и град
В Крыму на 17 июля объявили штормовое предупреждение. В МЧС республики сообщили, что в ближайшие часы и до конца дня на полуострове местами сильные ливни, грозы, град и шквал 20-25 метров в секунду.
В чрезвычайном ведомстве просят соблюдать правила безопасности при непогоде.
Что делать, если объявили штормовое предупреждение:
- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;
- не прячьтесь за рекламными щитами, остановками, уберите хозвещи со двора и балконов;
- не находитесь рядом с крупными деревьями, не паркуйте рядом с ними машины;
- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения.
Если возникла чрезвычайная ситуация, звоните по номеру «101».
Напомним, в Крыму около 70 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления. Прогнозируется поднятия уровня рек и водохранилищ.
ИСТОЧНИК KP.RU