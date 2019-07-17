На набережной Симферополя во время реконструкции вырубили 600 деревьев
На набережной Салгира высадят такое же количество деревьев, которые спили при проведении работ по реконструкции. Всего снесли 600 зеленых насаждений в русле реки.
Глава администрации города Наталья Маленко сообщила, что соответствующую программу уже начали отрабатывать совместно с подрядчиком.
- В августе мы сделаем презентацию высадки деревьев в Симферополе. Высажено будет не меньше того количества, которое нам пришлось снести при реконструкции реки Салгир, - подчеркнула она.
Планируется, что подрядчик высадит на набережной 100 деревьев. Конечно, находиться они будут не в русле реки.
В первую очередь озеленят набережную в районе моста на проспекте Кирова.
Там росли фруктовые деревья, но взамен них хотят высадить хвойные.
- Мы хотим, чтобы на белую плитку не падали ягоды, которую от них потом очень сложно очистить, - резюмировала Маленко.
ИСТОЧНИК KP.RU