2019-07-17T15:51:15+03:00
Общество

На набережной Симферополя во время реконструкции вырубили 600 деревьев

Взамен пообещали высадить новые
Александра КОРШУНОВА
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В первую очередь озеленят зону в районе моста на проспекте КироваВ первую очередь озеленят зону в районе моста на проспекте КироваФото: Виталий ПАРУБОВ
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На набережной Салгира высадят такое же количество деревьев, которые спили при проведении работ по реконструкции. Всего снесли 600 зеленых насаждений в русле реки.

Глава администрации города Наталья Маленко сообщила, что соответствующую программу уже начали отрабатывать совместно с подрядчиком.

- В августе мы сделаем презентацию высадки деревьев в Симферополе. Высажено будет не меньше того количества, которое нам пришлось снести при реконструкции реки Салгир, - подчеркнула она.

Планируется, что подрядчик высадит на набережной 100 деревьев. Конечно, находиться они будут не в русле реки.

В первую очередь озеленят набережную в районе моста на проспекте Кирова.

Там росли фруктовые деревья, но взамен них хотят высадить хвойные.

- Мы хотим, чтобы на белую плитку не падали ягоды, которую от них потом очень сложно очистить, - резюмировала Маленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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