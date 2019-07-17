На набережной Симферополя во время реконструкции вырубили 600 деревьев

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-17T15:51:15+03:00

В первую очередь озеленят зону в районе моста на проспекте Кирова Фото: Виталий ПАРУБОВ

Изменить размер текста: A A

На набережной Салгира высадят такое же количество деревьев, которые спили при проведении работ по реконструкции. Всего снесли 600 зеленых насаждений в русле реки.

Глава администрации города Наталья Маленко сообщила, что соответствующую программу уже начали отрабатывать совместно с подрядчиком.

- В августе мы сделаем презентацию высадки деревьев в Симферополе. Высажено будет не меньше того количества, которое нам пришлось снести при реконструкции реки Салгир, - подчеркнула она.

Планируется, что подрядчик высадит на набережной 100 деревьев. Конечно, находиться они будут не в русле реки.

В первую очередь озеленят набережную в районе моста на проспекте Кирова.

Там росли фруктовые деревья, но взамен них хотят высадить хвойные.

- Мы хотим, чтобы на белую плитку не падали ягоды, которую от них потом очень сложно очистить, - резюмировала Маленко.

ИСТОЧНИК KP.RU