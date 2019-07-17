Чаще всего крымчане ездят отдыхать в Турцию, Таиланд и ОАЭ

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-17T17:19:19+03:00

Всего на полуострове работают 204 туристические фирмы Фото: "КП" Архив

Туда поехали почти 7 тысяч туристов

Изменить размер текста: A A

Жители Крыма больше всего любят летать отдыхать в Турцию. В прошлом году эти курорты посетили 4,5 тысячи человек.

Чуть меньше приходится на Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты - по тысяче человек.

Кстати, в 2018 году численность туристов, которые обслужили турфирмы Крыма увеличилась почти на 40 процентов по сравнению с 2017 годом.

Рост наблюдался по въездному - 51%, внутреннему - 41% и выездному - 14% туризму.

- В течение 2018 года населению был реализовано 77,5 тысячи турпакетов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе Крымстата.

Практически каждую путевку покупали на двоих. А самыми дорогими оказались выездные туры - 92,2 тысячи рублей в среднем.

Набольшее число обслуженных иностранцев - украинцы - 1,7 тысячи человек.

- На конец 2018 года в Республике Крым туристские услуги предоставляли 204 фирмы, из них 93% - представители малого бизнеса, - дополнили в Крымстате.

ИСТОЧНИК KP.RU