2019-07-17T20:41:55+03:00
Общество

На мысе Фиолент в Севастополе установили мраморный крест

Его освятят 24 июля
Александра КОРШУНОВА
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Предыдущий крест повалили шторм в 1991 году. Фото: ForPost/Елена ГолосПредыдущий крест повалили шторм в 1991 году. Фото: ForPost/Елена Голос
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В Севастополе на скале Явления святого Георгия установили новый мраморный крест. Как сообщил наместник Свято-Георгиевского монастыря, архимандрит Каллиник (Чернышев), его освятят 24 июля.

Крест установили за две недели.

- Очень сложная конструкция и подъезд осложнен. Люди и без того там работали сутками. Рабочие делали глубинное отверстие под крест в самой скале, чтобы он вошел внутрь и в дальнейшем уже не ломался, - приводит слова архимандрита Каллиника (Чернышева) ForPost.

Вес мраморного креста составляет полторы тонны.

Он собран из восьми секций, каждая из них весит почти по 200 килограмм.

Напомним, крест, который там стоял ранее, повалил шторм в 1991 году. А летом текущего года началась активная подготовка к установке нового, мраморного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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