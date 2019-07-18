Погода в Крыму на 18 июля: Облачно, но без осадков
В Крыму погода постепенно улучшается. Дожди и грозы сменяет привычная июльская жара.
- До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове сухую, солнечную погоду. Температура воздуха повысится и составит: ночью 13…18, на побережье 19…22; днем 28…33. Ветер западный умеренный, - сообщает крымский гидрометцентр.
В Симерополе, Севастополе, Керчи и Ялте - переменная облачность, без осадков.
Водичка в Черном море прогрелась до 22 градусов в Феодосии и Черноморском, 21 градус - в Алуште и Евпатории. В Ялте и Керченском проливе потеплее - аж 23 градуса. В Азовском море еще теплее - 24 градуса выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU