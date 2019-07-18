Погода в Крыму на 18 июля: Облачно, но без осадков

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-18T08:30:24+03:00

Чем ближе к выходным, тем лучше погодка

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В Крыму погода постепенно улучшается. Дожди и грозы сменяет привычная июльская жара.

- До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове сухую, солнечную погоду. Температура воздуха повысится и составит: ночью 13…18, на побережье 19…22; днем 28…33. Ветер западный умеренный, - сообщает крымский гидрометцентр.

В Симерополе, Севастополе, Керчи и Ялте - переменная облачность, без осадков.

Водичка в Черном море прогрелась до 22 градусов в Феодосии и Черноморском, 21 градус - в Алуште и Евпатории. В Ялте и Керченском проливе потеплее - аж 23 градуса. В Азовском море еще теплее - 24 градуса выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU