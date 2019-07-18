Из симферопольского супермаркета два дагестанца пытались украсть телевизоры

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-18T13:10:03+03:00

Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым

Изменить размер текста: A A

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемых в краже телевизора из симферопольского гипермаркета. Ими оказались двое мужчин из Дагестана.

Сигнал тревоги поступил на пункт охраны вечером. Экипаж тут же выехал по адресу, в охраняемый магазин в Симферополе.

На месте происшествия выяснилось, что два парня взяли с витрины дорожный чемодан на колесах и поместили в него два LCD-телевизора.

После этого они поспешили покинуть магазин.

Но не тут-то было!

Благодаря оперативности силовиков, скрыться мужчинам не удалось. Их задержали прямо на выходе из магазина и передали в отдел полиции.

- Задержанными оказались 23-летний житель Республики Дагестан со своим 20-летним земляком. Сумма причиненного ущерба, по предварительным данным, составила 19 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU