Из симферопольского супермаркета два дагестанца пытались украсть телевизоры
Сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемых в краже телевизора из симферопольского гипермаркета. Ими оказались двое мужчин из Дагестана.
Сигнал тревоги поступил на пункт охраны вечером. Экипаж тут же выехал по адресу, в охраняемый магазин в Симферополе.
На месте происшествия выяснилось, что два парня взяли с витрины дорожный чемодан на колесах и поместили в него два LCD-телевизора.
После этого они поспешили покинуть магазин.
Но не тут-то было!
Благодаря оперативности силовиков, скрыться мужчинам не удалось. Их задержали прямо на выходе из магазина и передали в отдел полиции.
- Задержанными оказались 23-летний житель Республики Дагестан со своим 20-летним земляком. Сумма причиненного ущерба, по предварительным данным, составила 19 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU