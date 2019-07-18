В Евпатории изъяли 5,5 тысячи литров поддельного алкоголя

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-18T13:40:02+03:00

Нарушителям грозит тюремное заключение или штраф. Фото: пресс-службе МВД по РК

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Полицейские в Евпатории обнаружили два факта нарушения реализации алкогольной продукции.

Так, местный предприниматель продавал спиртное без акцизных марок. Он по заказу привозил нужное количество товара. При этом он действовал не один, а «подключил» к этому делу свою знакомую.

По результатам экспертизы стало понятно, что алкоголь не соответствует требованиям.

И даже представляет опасность для жизни и здоровья покупателей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении нарушителей. Им грозит лишение свободы до 6 лет или штраф в размере до полумиллиона.

После этого у них провели обыски.

Из незаконного оборота изъяли 5,5 тысячи тонн алкогольной продукции.

- Наименования разные: спирт, коньяк, текила, виски, водка без акцизных марок и иной маркировки, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Продукцию направили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU