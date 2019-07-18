2019-07-18T13:40:02+03:00
Происшествия

В Евпатории изъяли 5,5 тысячи литров поддельного алкоголя

Продукцию направили на экспертизу
Поделиться:
Нарушителям грозит тюремное заключение или штраф. Фото: пресс-службе МВД по РКНарушителям грозит тюремное заключение или штраф. Фото: пресс-службе МВД по РК
Изменить размер текста:

Полицейские в Евпатории обнаружили два факта нарушения реализации алкогольной продукции.

Так, местный предприниматель продавал спиртное без акцизных марок. Он по заказу привозил нужное количество товара. При этом он действовал не один, а «подключил» к этому делу свою знакомую.

По результатам экспертизы стало понятно, что алкоголь не соответствует требованиям.

И даже представляет опасность для жизни и здоровья покупателей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении нарушителей. Им грозит лишение свободы до 6 лет или штраф в размере до полумиллиона.

После этого у них провели обыски.

Из незаконного оборота изъяли 5,5 тысячи тонн алкогольной продукции.

- Наименования разные: спирт, коньяк, текила, виски, водка без акцизных марок и иной маркировки, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Продукцию направили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иса, Элай и Гор: Какими редкими именами называют крымчане своих детей
Из симферопольского супермаркета два дагестанца пытались украсть телевизоры
В Крыму сотрудники МЧС спасли малыша, который остался один в квартире с зажженной газовой плитой
В Ялте планируют снести 250 нестационарных объектов
Украинец попытался въехать в Крым по поддельному паспорту и заработал уголовное дело
Погода в Крыму на 18 июля: Облачно, но без осадков
На мысе Фиолент в Севастополе установили мраморный крест
В Черноморском районе из-за технологического нарушения без света остались 23 тысячи человек
Тотальные рейды: Как будут проверять нелегальных перевозчиков в Крыму
Чаще всего крымчане ездят отдыхать в Турцию, Таиланд и ОАЭ
Из оздоровительного лагеря под Евпаторией госпитализировали еще двоих детей
На набережной Симферополя во время реконструкции вырубили 600 деревьев
В ближайшие часы на Крым обрушатся сильные ливни, грозы и град
Кинотеатр «Симферополь» пообещали восстановить в течение двух лет
В Тихой бухте загорелся грузовой автомобиль