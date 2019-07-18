В Евпатории изъяли 5,5 тысячи литров поддельного алкоголя
Полицейские в Евпатории обнаружили два факта нарушения реализации алкогольной продукции.
Так, местный предприниматель продавал спиртное без акцизных марок. Он по заказу привозил нужное количество товара. При этом он действовал не один, а «подключил» к этому делу свою знакомую.
По результатам экспертизы стало понятно, что алкоголь не соответствует требованиям.
И даже представляет опасность для жизни и здоровья покупателей.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении нарушителей. Им грозит лишение свободы до 6 лет или штраф в размере до полумиллиона.
После этого у них провели обыски.
Из незаконного оборота изъяли 5,5 тысячи тонн алкогольной продукции.
- Наименования разные: спирт, коньяк, текила, виски, водка без акцизных марок и иной маркировки, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Продукцию направили на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU