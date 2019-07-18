В Евпатории выписали двоих детей, которые пострадали от инфекции в лагере «Лучистый»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-18T16:25:56+03:00

Всего госпитализировано 55 человек Фото: Ирина БЕЛОШИЦКАЯ

За ними приехали родители

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Из Евпаторийской городской больницы выписали двоих детей, которые заболели по время отдыха в оздоровительном лагере «Лучистый».

За ними обратились родители.

- По состоянию на 15.00 18 июля, всего госпитализировано 55 человек (50 детей, 5 вожатых), - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Кстати, в Роспотребнадзоре рассказали, почему заболели дети в детском лагере «Лучистый».

Оказалось, они «подхватили» инфекцию от сотрудников столовой. К их инфицированию могло привести элементарное несоблюдение правил личной гигиены.

У них выявили норовирусную инфекцию.

Кроме того, как рассказали в Роспотребнадзоре, с 17 июля для работы в пищеблоке привлекли дополнительный персонал.

Сейчас в лагере продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Также проводится дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU