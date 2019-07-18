2019-07-18T18:03:04+03:00
Общество

В Симферопольском районе пропала 12-летняя девочка

Она ушла из дома и не вернулась
Александра КОРШУНОВА
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Для ее поиска выехали спасателиДля ее поиска выехали спасателиФото: Андрей КОПАЛОВ
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В селе Партизаны Симферопольского района из дома ушла 12-летняя девочка и не вернулась. Для ее поиска на место происшествия выехали спасатели.

Она пропала в среду, 17 июля.

- К поискам привлечена дежурная смена Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек, 2 сотрудника «РОССОЮЗСПАС», сотрудники полиции, ГУ МЧС России по РК, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Напомним, в Судаке сотрудники МЧС спасли малыша который остался один в квартире с зажженной газовой плитой. Выяснилось, что мама ребенка на несколько минут вышла на лестничную площадку, а ребенок изнутри захлопнул дверь. А самостоятельно открыть он ее не смог.

В присутствии хозяйки спасатели с помощью попали в квартиру - влезли в окно. К счастью, малыш не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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