2019-07-18T19:22:18+03:00
Общество

Фото Киркорова в Крыму восхитили соцсети: Красив как бог!

Певец опубликовал снимки с ЮБК
Галина КОВАЛЕНКО
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Певец любит бывать в Крыму. Фото: fkirkorov/InstagramПевец любит бывать в Крыму. Фото: fkirkorov/Instagram
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Филипп Киркоров прилетел в гастрольный тур на Крымский полуостров.

- Не изменяя 20-летней традиции....На том же месте, в тот же час... – так он подписал фотографии, которые сделаны в окрестностях Форосской церкви, на Южном берегу Крыма.

Артист сидит на камне, широко раскинув руки, как крылья: головокружительная высота, небо слилось с морем. Красиво, ярко и сочно.

Арист сделал снимки на ЮБК, Фото: fkirkorov/Instagram

Арист сделал снимки на ЮБК, Фото: fkirkorov/Instagram

Тут же появились восторженные комментарии поклонников.

galinno_nikko:

- Красив как бог!

9431.marina:

- Небо на ладонях! Звезда и море!

Puturidzelika:

- Какой же вы красивый! Обожаю вас!

fk.king.fan.francais:

- Какие милые солнечные фото. Да, мы уже тоже привыкли, и каждый год их ждем! Отличного отдыха, и успешного выступления сегодня! Пусть у Вас везде и во всем по жизни и всегда на душе будет вот такое же теплое и яркое солнышко!

ИСТОЧНИК KP.RU

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