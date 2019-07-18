Фото Киркорова в Крыму восхитили соцсети: Красив как бог!
Филипп Киркоров прилетел в гастрольный тур на Крымский полуостров.
- Не изменяя 20-летней традиции....На том же месте, в тот же час... – так он подписал фотографии, которые сделаны в окрестностях Форосской церкви, на Южном берегу Крыма.
Артист сидит на камне, широко раскинув руки, как крылья: головокружительная высота, небо слилось с морем. Красиво, ярко и сочно.
Арист сделал снимки на ЮБК, Фото: fkirkorov/Instagram
Тут же появились восторженные комментарии поклонников.
galinno_nikko:
- Красив как бог!
9431.marina:
- Небо на ладонях! Звезда и море!
Puturidzelika:
- Какой же вы красивый! Обожаю вас!
fk.king.fan.francais:
- Какие милые солнечные фото. Да, мы уже тоже привыкли, и каждый год их ждем! Отличного отдыха, и успешного выступления сегодня! Пусть у Вас везде и во всем по жизни и всегда на душе будет вот такое же теплое и яркое солнышко!
ИСТОЧНИК KP.RU