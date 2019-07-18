В Балаклаве нашли небезопасный детский батут

СЕГОДНЯ 21:06 2019-07-18T21:06:08+03:00

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В Балаклаве прокуратура во время проверки обнаружила аттракцион, опасный для жизни и здоровья. Детская горка-батут с чудесным названием «Ариель» функционировала без обязательных бумаг.

- Индивидуальным предпринимателем на ул. Новикова размещены детские аттракционы без оформления допусков на их ежегодную (сезонную) эксплуатацию, - рассказала ForPost старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрия Писанко.

Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении.

Тем временем предпринимателю нужно получить допуск, иначе батут работать не сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU