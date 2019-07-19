Переменная облачность, без осадков и опасных метеорологических явлений
По всей территории Крыма в пятницу ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха местами поднимется до 31 градуса.Над полуостровом будет преобладать северо-восточный ветер до 15 метров в секунду. Опасных погодных явлений не предвидится.
В Симферополе воздух прогреется до 30-31 градусов тепла. Днем будет дуть северо-восточный ветер, его скорость составит 8-13 метров в секунду, осадков не предвидится.
В Севастополе сегодня малооблачно, без осадков. Северно-восточный ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду.Температура поднимется до 28-30 градусов.
Южный берег в пятницу затянет переменной облачностью. Ожидается северо - восточный ветер с порывами около 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 28 градусов.
В Керчи 19 июля ожидается температура воздуха около 27-29 градусов. Синоптики прогнозируют малую облачность, но в то же время, будет ветрено - до 11 м\с.
Вода в черном море местами прогреется до 25 градусов, в среднем же температура будет держаться в районе 21 - 22 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU