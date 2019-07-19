2019-07-19T09:28:01+03:00
Общество

На реставрацию Митридатских лестниц в Керчи потратят 650 миллионов рублей

Работы планируется закончить в сентябре
Александра КОРШУНОВА
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Средства выделили по программе ФЦПСредства выделили по программе ФЦПФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму на ремонт Митридатских лестниц выделили 650 миллионов рублей. На эти деньги планируется разработать проектно-сметную документацию и провести противоаварийные работы.

Средства выделили по программе «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Работы планируется завершить в конце сентября 2020 года.

На сайте госзакупок сказано,что подрядчик должен провести противоаварийные работы, усилить конструкции и отремонтировать инженерные сети.

Также планируется оборудовать лестницы наружным и декоративным освещением.

Напомним, в конце ноября 2018 года Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Митридатских лестниц. При обследовании фундаментов, стен и площадок выявили множество дефектов и повреждений на объекте.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, за прошедшие годы состояние Митридатских лестниц значительно ухудшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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