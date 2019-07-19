На реставрацию Митридатских лестниц в Керчи потратят 650 миллионов рублей
В Крыму на ремонт Митридатских лестниц выделили 650 миллионов рублей. На эти деньги планируется разработать проектно-сметную документацию и провести противоаварийные работы.
Средства выделили по программе «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года».
Работы планируется завершить в конце сентября 2020 года.
На сайте госзакупок сказано,что подрядчик должен провести противоаварийные работы, усилить конструкции и отремонтировать инженерные сети.
Также планируется оборудовать лестницы наружным и декоративным освещением.
Напомним, в конце ноября 2018 года Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Митридатских лестниц. При обследовании фундаментов, стен и площадок выявили множество дефектов и повреждений на объекте.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, за прошедшие годы состояние Митридатских лестниц значительно ухудшилось.
ИСТОЧНИК KP.RU