Полицейские нашли 12-летнюю девочку, которая пропала в Симферопольском районе
Крымские полицейские нашли в селе Партизанское 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 17 июля.
Правоохранителям понадобилась помощь сотрудников МЧС в поиске ребенка.
И в Симферопольский район выехали 5 спасателей.
- В поисках также принимали участие специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии, спасатели встретились с сотрудниками полиции, разработали план работ и приступили к поисково-спасательным работам, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели и полицейские в течение трех часов полностью обследовали берега водохранилища и часть заброшенных зданий возле него.
А вечером, в 20.36, появилась информация, что ребенка обнаружили в селе Партизанское.
Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК, с девочкой сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
- Также опрашиваются родители ребенка, - уточнили полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU