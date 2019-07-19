2019-07-19T10:36:24+03:00
Общество

Полицейские нашли 12-летнюю девочку, которая пропала в Симферопольском районе

Ее обнаружили в селе Партизанское
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Ребенок ушел из дома 17 июляРебенок ушел из дома 17 июляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Крымские полицейские нашли в селе Партизанское 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 17 июля.

Правоохранителям понадобилась помощь сотрудников МЧС в поиске ребенка.

И в Симферопольский район выехали 5 спасателей.

- В поисках также принимали участие специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии, спасатели встретились с сотрудниками полиции, разработали план работ и приступили к поисково-спасательным работам, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели и полицейские в течение трех часов полностью обследовали берега водохранилища и часть заброшенных зданий возле него.

А вечером, в 20.36, появилась информация, что ребенка обнаружили в селе Партизанское.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК, с девочкой сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

- Также опрашиваются родители ребенка, - уточнили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Полтавской области пытался провезти в Крым экстремистскую литературу
В Евпаторийской больнице остаются 55 человек, которые заразились инфекцией в лагере «Лучистый»
Под Феодосией автомобиль вылетел с трассы и завис над обрывом
Водители, внимание: В Бахчисарае перекроют один из выездов
На реставрацию Митридатских лестниц в Керчи потратят 650 миллионов рублей
Археологи обнаружили в Крыму нетронутый склеп
Переменная облачность, без осадков и опасных метеорологических явлений
В Балаклаве нашли небезопасный детский батут
Фото Киркорова в Крыму восхитили соцсети: Красив как бог!
В Симферопольском районе пропала 12-летняя девочка
В Крыму осудили застройщиков, которые обманули дольщиков на 200 миллионов рублей
В Евпатории выписали двоих детей, которые пострадали от инфекции в лагере «Лучистый»
Иса, Элай и Гор: Какими редкими именами называют крымчане своих детей
В Евпатории изъяли 5,5 тысячи литров поддельного алкоголя
Из симферопольского супермаркета два дагестанца пытались украсть телевизоры
В Крыму сотрудники МЧС спасли малыша, который остался один в квартире с зажженной газовой плитой
В Ялте планируют снести 250 нестационарных объектов
Украинец попытался въехать в Крым по поддельному паспорту и заработал уголовное дело
Погода в Крыму на 18 июля: Облачно, но без осадков
На мысе Фиолент в Севастополе установили мраморный крест
В Черноморском районе из-за технологического нарушения без света остались 23 тысячи человек
Тотальные рейды: Как будут проверять нелегальных перевозчиков в Крыму
Чаще всего крымчане ездят отдыхать в Турцию, Таиланд и ОАЭ
Из оздоровительного лагеря под Евпаторией госпитализировали еще двоих детей
На набережной Симферополя во время реконструкции вырубили 600 деревьев
В ближайшие часы на Крым обрушатся сильные ливни, грозы и град
Кинотеатр «Симферополь» пообещали восстановить в течение двух лет
В Тихой бухте загорелся грузовой автомобиль