Полицейские нашли 12-летнюю девочку, которая пропала в Симферопольском районе

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-19T10:36:24+03:00

Ее обнаружили в селе Партизанское

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Крымские полицейские нашли в селе Партизанское 12-летнюю девочку, которая ушла из дома 17 июля.

Правоохранителям понадобилась помощь сотрудников МЧС в поиске ребенка.

И в Симферопольский район выехали 5 спасателей.

- В поисках также принимали участие специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии, спасатели встретились с сотрудниками полиции, разработали план работ и приступили к поисково-спасательным работам, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели и полицейские в течение трех часов полностью обследовали берега водохранилища и часть заброшенных зданий возле него.

А вечером, в 20.36, появилась информация, что ребенка обнаружили в селе Партизанское.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК, с девочкой сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

- Также опрашиваются родители ребенка, - уточнили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU