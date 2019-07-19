Водители, внимание: В Бахчисарае перекроют один из выездов

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-19T11:07:07+03:00

Это связано с проведением строительно-монтажных работ

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В Бахчисарае с 21 июля перекроют выезд в сторону поселка Сирень. Данное ограничение связано с проведением строительно-монтажных работ.

Оно начнет действовать с 9.00 на автодороге Бахчисарай - Ялта от Бахчисарая до поселка Сирень.

- В связи с проведением работ по строительству путепровода трассы «Таврида» участок автодороги от железнодорожного переезда в районе поселка Железнодорожный в направлении поселка Сирень будет перекрыт, - уточнили в пресс-службе Минтранса РК.

Схема объезда. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Для водителей разработали съему объезда. Теперь въехать в поселок можно с автомобильной дороги Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.

Работы на участке будут продолжаться до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU