Водители, внимание: В Бахчисарае перекроют один из выездов
В Бахчисарае с 21 июля перекроют выезд в сторону поселка Сирень. Данное ограничение связано с проведением строительно-монтажных работ.
Оно начнет действовать с 9.00 на автодороге Бахчисарай - Ялта от Бахчисарая до поселка Сирень.
- В связи с проведением работ по строительству путепровода трассы «Таврида» участок автодороги от железнодорожного переезда в районе поселка Железнодорожный в направлении поселка Сирень будет перекрыт, - уточнили в пресс-службе Минтранса РК.
Схема объезда. Фото: пресс-служба Минтранса РК
Для водителей разработали съему объезда. Теперь въехать в поселок можно с автомобильной дороги Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.
Работы на участке будут продолжаться до 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU