Стало известно, когда закончится расчистка русла реки Салгир в Симферополе
На данный момент очистка русла реки Салгир в Симферополе выполнена уже на 95 процентов. Как рассказал гендиректор компании-подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий, к 10 августа планируется закончить эти работы.
А потом рабочие помоют дно реки.
- По вертикальным стенам русла: 50% помыто, 40% гидроизолировано. Что касается ограждения, то на всех участках поставлено 1,5 километра от планируемых 10, то есть 15% чугуна уже есть,- дополнил Анацкий, передает Крымское информационное агентство.
Он добавил, что ограждение изготавливает металлургический завод в Керчи.
В свою очередь глава администрации города Наталья Маленко подчеркнула, что к 1 сентября набережную необходимо сделать максимально комфортной для людей.
По договору большая часть работ на объекте должна завершиться к 4 сентября.
А что касается всех работ, то контракт с подрядчиком заключен до 30 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU