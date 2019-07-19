Стало известно, когда закончится расчистка русла реки Салгир в Симферополе

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-19T13:51:03+03:00

А потом рабочие помоют дно реки Фото: Александра КОРШУНОВА

Уже выполнено 95 процентов работ

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На данный момент очистка русла реки Салгир в Симферополе выполнена уже на 95 процентов. Как рассказал гендиректор компании-подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий, к 10 августа планируется закончить эти работы.

А потом рабочие помоют дно реки.

- По вертикальным стенам русла: 50% помыто, 40% гидроизолировано. Что касается ограждения, то на всех участках поставлено 1,5 километра от планируемых 10, то есть 15% чугуна уже есть,- дополнил Анацкий, передает Крымское информационное агентство.

Он добавил, что ограждение изготавливает металлургический завод в Керчи.

В свою очередь глава администрации города Наталья Маленко подчеркнула, что к 1 сентября набережную необходимо сделать максимально комфортной для людей.

По договору большая часть работ на объекте должна завершиться к 4 сентября.

А что касается всех работ, то контракт с подрядчиком заключен до 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU