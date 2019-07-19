На следующей неделе первые крымские паломники отправятся в Хадж
Уже в ближайшее время паломники из Крыма отправятся в Хадж в Саудовскую Аравию. Всего едут совершить священные обряды 25 тысяч россиян.
Для людей, у которых есть нужные документы на руках нет никаких ограничений.
Это паспорта и прививочные документы.
Но, как рассказал заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Крым Айдер Исмаилов, есть ряд сложностей, с которыми приходится сталкиваться жителям Крыма.
Они возникают по причине санкций,пишет "Крымская газета".
- Напрямую чартерный рейс в Саудовскую Аравию мы отправить не можем, поднять борт невозможно. Получается наши паломники совершают на одну пересадку больше, а это дополнительные сложности, - объяснил ситуацию Исмаилов.
Кроме этого, паломники из-за санкций должны оформлять визы для выезда за границу в Краснодаре или в Ростове-на-Дону.
Но эти проблемы удалось разрешить. И теперь верующие из Крыма совершат самый важный религиозный обряд в жизни.
Кстати, в этом году самому паломнику исполнилось 84 года.
ИСТОЧНИК KP.RU