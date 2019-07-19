В сентябре в Крыму лучшие клифф-дайверы поборются за Кубок мира

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-19T16:52:14+03:00

Они будут прыгать с высоты 27 метров

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В Симеизе 10 августа пройдет соревнование по клифф-дайвингу Cliff Diving World Cup. На полуострове в эти дни соберутся лучшие спортсмены в этом направлении.

Они приедут в Крым из разных точек планеты, чтобы побороться за Кубок мира по прыжкам в воду с высоты 27 метров.

- Участниками соревнования станут 15 сильнейших спортсменов. Они показали лучшие результаты в мировой серии прыжков в воду в 2019 году. В частности, в соревновании примут участие спортсмены из России, Великобритании, США, Колумбии, Люксембурга, а также из других стран, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Кстати, по словам президента Владимира Путина, Россия всегда придерживалась принципа «спорт вне политики».

А такой подход крымчане поддерживают полностью.

Жители республики рады, что, несмотря на санкции, иностранные спортсмены продолжают приезжать на полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU